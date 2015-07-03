Порошенко поручил Турчинову как можно быстрее запустить безбумажную систему пропусков в зону АТО
Президент Украины Петр Порошенко поручил секретарю СНБО Александру Турчинову в короткий срок окончательно усовершенствовать и запустить безбумажную систему пропусков в зону АТО.
Об этом он сказал в интервью телеканалу “Украина”.
По словам главы государства, несколько дней назад СНБО принял решение о конечном сроке ликвидации бумажных пропусков в зону АТО.
Как сказал Порошенко, сегодня в зону АТО по его поручению поехали секретарь СНБО Турчинов, начальник Генерального штаба Виктор Муженко и соответствующие сотрудники СБУ, пограничники, которые "в короткий срок получили задание окончательно усовершенствовать эту систему и запустить безбумажную систему пропусков".
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"Сегодня он (Турчинов) возвращается ночью, и на завтра я жду доклада по воплощению в жизнь этих новых инструментов”, - сказал Порошенко.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 июля, Турчинов заявил, что на линии разграничения на востоке Украины в зоне АТО начали тестировать электронную систему пропуска на одном из контрольно-пропускных пунктов.
Ранее секретарь СНБО пообещал, что с 7 июля в зоне АТО будет введена электронная система пропускного режима.