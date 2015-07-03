Порошенко: Закон о валютных кредитах ставит под угрозу существование банковской системы

Принятый Верховной Радой в третьем чтении закон о реструктуризации валютных кредитов, позволяющий гражданам требовать от банков конвертации своих займов по курсу, действовавшему на момент заключения кредитного договора, ставит под угрозу существование финансово-банковской системы страны и стабильность экономики, заявил в эфире телеканала «Украина» президент Украины Петр Порошенко.

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«Я увидел популистов-политиков, которые, пытаясь понравиться той или иной части общества, ставят под угрозу существование финансово-банковской системы страны, стабильность экономики, и раздачу неосуществимых обещаний, четко понимая, что несправедливо за счет средств всех плательщиков налогов удовлетворять интересы 65 тысяч тех, кто не хотят или иногда не могут обслуживать кредиты», - сказал Порошенко.

При этом Порошенко подчеркнул, что реакция общества на решение парламента оказалась ответственной. «Чему я обрадовался? Абсолютно ответственной позиции общества. После голосования политики, ожидавшие аплодисментов общества, получили холодный душ ненависти к такому старому типу политиков. И я горжусь таким обществом», - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация по голосованию за данный закон во многом напоминает события в Греции, где избиратели поверили популистским лозунгам, столкнулись «со страшной безработицей, очередями к заблокированной банковской системе», что поставило под угрозу существование государства. «Это демонстрация той цены, которую заплатит общество за веру, если поверит популизму безответственных политиков», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 2 июля Верховная Рада в третьем чтении приняла законопроект №1558-1, за который проголосовали 229 народных депутатов при необходимых 226.

На голосовании за документ настаивали все фракции парламента, включая Оппозиционный блок и фракции Радикальной партии и «Самопомичи», которые ранее покинули зал в знак протеста против голосования за антикоррупционные законопроекты.

При этом парламент смог принять этот закон только со второй попытки, при первом голосовании его поддержали 225 депутатов.

В первом чтении законопроект был рассмотрен Верховной Радой 9 апреля. Тогда парламентарии поддержали законопроект. Он, в частности, предусматривал, что все банки по письменному заявлению граждан Украины, имеющих невыполненные обязательства по кредитным договорам в иностранной валюте, обязаны в течение месяца провести реструктуризацию обязательства по кредитному договору по официальному курсу НБУ на дату заключения кредитного договора. При этом при реструктуризации разрешалось списывать курсовую разницу на убытки банков и не повышать процентную ставку за пользование кредитом.

Министерство финансов и Национальный банк выступали резко против указанного законопроекта и называли его крайне опасным для банковской системы страны, поскольку в случае реализации его положений банковская система утратит способность придерживаться обязательных нормативов капитала, что приведет к необходимости немедленной капитализации банков, в том числе государством через рефинансирование.

В частности, министр финансов Украины Наталья Яресько назвала принятый закон «популизмом и вызовом справедливости», а министр экономики Айварас Абромавичус подчеркнул, что этот закон противоречит обязательствам Украины перед ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом.