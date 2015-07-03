Депутаты зарегистрировали проект об отмене результатов голосования за закон о валютных кредитах

Текста проекта постановления на сайте парламента нет.

Авторами проекта постановления являются депутаты от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко, Владислав Голуб, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Светлана Залищук, Мустафа Найем, от "Самопомочи" - Виктория Войцицкий и от "Народного фронта" - Андрей Тетерук.

Читайте такжеФракция БПП требует переголосовать закон о валютных кредитах из-за кнопкодавства

Как сообщал УНИАН, 2 июля вечером Верховная Рада приняла закон №1558-1 о реструктуризации валютных кредитов по курсу на момент заключения кредитного договора. За него проголосовали 229 народных депутатов при необходимых 226.

Закон предусматривает, что все банки по письменному заявлению граждан Украины, которые имеют невыполненные обязательства по кредитным договорам в иностранной валюте, обязаны в течение месяца провести реструктуризацию обязательства по кредитному договору по официальному курсу НБУ на дату заключения кредитного договора без повышения ставки кредита, ограничения по сумме и независимо от платежной дисциплины заемщика.

Ряд депутатов, в частности Игорь Луценко (фракция "Батькивщина") и Александр Черненко (фракция "БПП") заявили об отзыве своих голосов за закон.

Кроме того, первый заместитель председателя фракции "БПП" Игорь Кононенко заявил о необходимости переголосования закона, поскольку зафиксирован факт неперсонального голосования.