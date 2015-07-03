Джемилев предлагает Порошенко закрепить в Конституции право крымскотатарского народа на самоопределение

На своей странице в Facebook Джемилев изложил письмо к президенту, сообщили УНИАН в пресс-службе "БПП".

В письме говорится: "Специальный статус города Севастополь целесообразно отменить, а город включить в состав АР Крым. Анализ событий и причин, приведших к временной оккупации полуострова Крым, дают основания утверждать, что важную роль в аннексии сыграл специальный статус Севастополя. Предоставление Севастополю специального статуса даже при условии отмены аренды для Черноморского флота Российской Федерации вновь создаст условия для распространения центробежных сил в городе".

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"На уровне Конституции Украины целесообразно закрепить право крымскотатарского народа на самоопределение, а автономный статус Крыму необходимо предоставить только в связи с реализацией такого права коренным народом Крыма. О предоставлении крымским татарам национально-культурной автономии речь не идет, поскольку это не предусмотрено ни одним решением Курултая крымскотатарского народа", – отметил Джемилев.

По его словам, "в связи с принятием Верховной Радой Украины заявления относительно гарантии прав крымскотатарского народа в составе Украинского государства от 20.03.2015, работу по определению на конституционном уровне статуса Крыма и крымскотатарского народа необходимо проводить в консультациях с Меджлисом крымскотатарского народа".