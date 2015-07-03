Раде предлагают отменить законы об органах внутренних дел и Национальной полиции

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины от 2 июля 2015 года о принятии в целом законопроекта "Об органах внутренних дел" (№2561-П) и проект постановления об отмене решения ВР от 2 июля о принятии в целом проекта закона "О Национальной полиции" (№2822-П).

Авторами обоих проектов постановлений являются депутаты от "Блока Петра Порошенко" Виктор Пинзеник, Виктор Чумак, Наталия Новак, Павел Ризаненко и внефракционный Юрий Левченко.

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Как сообщал УНИАН, закон "Об органах внутренних дел" (№2561) определяет правовые и организационные основы деятельности центральных органов исполнительной власти в сфере внутренних дел. В систему органов внутренних дел входят МВД, Национальная полиция, органы исполнительной власти, реализующие политику в сфере защиты государственной границы (Государственная пограничная служба), в сферах миграции (Государственная миграционная служба), в сфере гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), а также Национальная гвардия.

Закон "О Национальной полиции" (№2822) определяет правовые основы организации и деятельности Национальной полиции и статус полицейских.