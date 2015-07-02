Нардепы приняли закон об органах внутренних дел

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение с третьего раза проголосовали 242 народных депутата из 296, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом определено, что в систему органов внутренних дел входят: Министерство внутренних дел Украины; Национальная гвардия Украины; центральные органы исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется Кабинетом министров Украины через министра внутренних дел в Украины (Национальная полиция Украины; центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере защиты государственной границы и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне; центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную политику в сферах миграции (иммиграции и эмиграции), в том числе противодействия нелегальной (незаконной) миграции, гражданства, регистрации физических лиц, беженцев и других определенных законодательством категорий мигрантов; центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарной и техногенной безопасности, деятельности аварийно-спасательных служб, профилактики травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности.

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Установлено, что МВД обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере внутренних дел. Национальная гвардия Украины является воинским формированием с правоохранительными функциями, входит в систему органов внутренних дел, задачи и функции которого определены Законом Украины "О Национальной гвардии Украины".

Общая численность Министерства внутренних дел Украины определяется Верховной Радой Украины.

Среди основных задач МВД - обеспечение нормативно-правового регулирования в сфере внутренних дел; определение приоритетных направлений развития органов внутренних дел; информирование и предоставление разъяснений относительно осуществления государственной политики в сфере внутренних дел.

Подготовка кадров для органов внутренних дел осуществляется путем размещения государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров в учебных заведениях МВД без проведения конкурса и заключения государственного контракта.

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности органов внутренних дел осуществляется за счет средств государственного бюджета и других источников, не запрещенных законодательством.

Органы внутренних дел формируют и поддерживают в актуальном состоянии информационные ресурсы, входящие в единую информационную систему МВД.

Кроме того, установлено, что с целью предупреждения, выявления и пресечения уголовных, административных правонарушений в профессиональной деятельности персонала органов внутренних дел, а также устранение угроз его жизни или здоровью, возникающих вследствие совершения противоправных посягательств, связанных с соответствующей деятельностью, в составе аппарата Министерства внутренних дел Украины действует подразделение внутренней безопасности. Подразделение внутренней безопасности подчиняется непосредственно министру внутренних дел.

Согласно закону, надзор за соблюдением требований законов подразделениями органов внутренних дел, которые осуществляют оперативно-розыскную деятельность, дознание, досудебное следствие, исполняют судебные решения в уголовных процессах, а также применяют другие меры принудительного характера, связанные с ограничением личной свободы граждан, осуществляют органы прокуратуры Украины.

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Закон вступает в силу со дня вступления в силу Закона "О Национальной полиции". Предполагается признать утратившим силу Закон "Об общей структуре и численности Министерства внутренних дел Украины".

Также в Заключительных и Переходных положениях закона предусмотрено, в частности, что в высших учебных заведениях, относящихся к сфере управления Министерства внутренних дел Украины, в пределах ассигнований, выделяемых на их содержание, разрешается вводить должности, которые замещаются военнослужащими, полицейскими или лицами начальствующего состава службы гражданской защиты. Перечень указанных должностей, а также порядок их замещения утверждаются МВД.