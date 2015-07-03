Лавров: Запад хочет провести ревизию "Минска-2"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совместной с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном пресс-конференции в Москве.

«Сейчас у меня складывается такое ощущение - и от контактов в рамках «нормандской четверки», и от контактов с некоторыми нашими другими партнёрами, которые интересуются положением дел в украинском урегулировании, - что появляется у некоторых искушение Минск-2 ревизовать», - сказал он.

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По словам Лаврова, предпринимаются попытки сослаться на то, что украинская власть кое-что пытается делать – «провела конституционную реформу, да без участия «Донецка и Луганска», но все-таки реформа состоялась», и такая же ситуация с местными выборами.

«Я предупредил наших западных коллег - и в Европе, и Джона Керри, когда мы с ним встречались, что это будет неприемлемо. Минский пакет, он и есть пакет, он не может быть разрушен», - заявил Лавров.

Как отметил глава МИД РФ, возникают попытки «выдернуть оттуда какую-то одну вещь, которая будет устраивать власти Украины, а остальные пункты, которые обеспечивают «законные требования» Донецка и Луганска, забыть».

Как сказал Лавров, Россия просит своих западных коллег «не создавать ситуацию, когда нам скажут: все, что можно сделать с «Минском-2», мы из него выжали, дальше есть объективные сложности у украинского руководства, давайте еще раз соберёмся и придумаем какой-нибудь «Минск-3», который будет учитывать новое развитие событий».

«Мы будем категорически настаивать на том, чтобы на этот раз в отношении выполнения Минского комплекса мер от 12 февраля, одобренного резолюцией Совета безопасности (ООН) все было не как всегда, а по-честному», - заявил он.