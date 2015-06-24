Лавров: некоторым силам предпочтителен военный сценарий в Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи глав МИД "нормандской четверки" заявил, что Минские соглашения по урегулированию ситуации в Украине сохраняют свою актуальность именно как пакет.
Об этом сообщает ТАСС.
"Констатировали прежде всего, что весь пакет комплекса мер от 12 февраля сохраняет силу именно как пакет, что нужно двигаться по всем направлениям, не обязательно увязывая одно с другим, но обязательно добиваясь движения вперед по каждому из пунктов, который был зафиксирован в комплексе мер", - сказал он.
Лавров заявил, что некоторым силам предпочтителен военный сценарий в восточных регионах Украины. "Есть такое ощущение, что есть силы, которые хотят процесс подорвать. Не буду называть адреса. Некоторым предпочтителен военный сценарий, кто-то хочет, чтобы ситуация усугублялась, - сказал он. - Все четыре министра твердо выступили против таких попыток, чтобы "Минск-2" оставался основой общих усилий".
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"Наша общая решимость - не допустить срыва Минских договоренностей, - добавил Лавров. - На сегодняшней встрече четко проявилось понимание опасности действий некоторых сил, которые пытаются свалить ситуацию в плоскость военного решения".
Также, Лавров вновь заявил о необходимости прямого диалога Киева с террористическими «ДНР» и «ЛНР».
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"Основную часть времени уделили теме, которая занимает много внимания и в беседах наших руководителей, - задаче налаживания прямого диалога между Киевом, Луганском и Донецком по выполнению ключевых положений Минских договоренностей", - подчеркнул Лавров.
Ранее УНИАН сообщал, что в Париже закончились переговоры руководителей Министерств иностранных дел "нормандской четверки".
«Завершили. В Париже мы все поддержали преданность Минску. Россия также. Посмотрим, кто и как эту преданность будет реализовывать», - отметил глава украинского МИД Павел Климкин.
Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил, что переговоры глав МИД стран "нормандской четверки" прошли в столице Франции "в конструктивном ключе". Участники встречи рассмотрели весь комплекс вопросов, направленных на урегулирование ситуации на востоке Украины.