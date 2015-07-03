Россия снова требует от украинской власти прямых переговоров с боевиками

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совместной пресс-конференции в Москве с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном.

«Я знаю, что Конституция Украины разрабатывается в сотрудничестве с Венецианской комиссией, а в Минских соглашениях Венецианская комиссия не упомянута. Там написано, что Конституция должна разрабатываться по согласованию с Донецком и Луганском», - утверждает Лавров.

Читайте такжеЛавров подтвердил, что РФ имеет влияние на "ДНР" и "ЛНР": "они в серьезной степени от нас зависят"По его словам, это подтверждает, что «появляется соблазн сделать вид, что пусть в измененном виде, но все же с благословения Венецианской комиссии Минские соглашения выполняются».

«Еще раз подчеркну, ключ к успеху в деле урегулирования украинского кризиса лежит в прямом диалоге между Киевом, Донецком и Луганском, и не потому что мы этого хотим, а потому что это обязательство закреплено резолюцией СБ ООН», - заявил он.

По его словам, «если в дополнение того, что нужно сделать по Минску-2, Венецианская комиссия сделает свой вклад - это будет прекрасно».