Порошенко дал силовикам две недели на прекращение незаконной добычи янтаря
После чего президент Петр Порошенко лично проконтролирует выполнение своего указа.
Об этом Порошенко заявил во Львове во время регионального совещания с руководителями силовых ведомств, сообщает Украинская Правда со ссылкой на Facebook президента.
"Две недели даю силовикам для ликвидации крышевания на участках добычи янтаря", - сказал он.
По словам Порошенко, 90% янтаря в Украине добывается нелегально под крышеванием правоохранительных органов.
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"Ни один участок не работает без милицейской, без прокурорской и СБУ-шной крыши и без крыши на уровне районных администраций. Прекрасная координация. Лидером там является милиция. Мириться с этим я не собираюсь. Подъеду без охраны на одну из трех областей Житомирскую, Ровенскую или Волынскую и покажу, каким образом и кто крышует беззаконие", - отметил президент.
Два тижні даю силовикам для ліквідації кришування на ділянках видобутку бурштину.90 % бурштину в Україні видобувається...Posted by Петро Порошенко on 3 липня 2015 р.