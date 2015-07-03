Порошенко дал силовикам две недели на прекращение незаконной добычи янтаря

Об этом Порошенко заявил во Львове во время регионального совещания с руководителями силовых ведомств, сообщает Украинская Правда со ссылкой на Facebook президента.

"Две недели даю силовикам для ликвидации крышевания на участках добычи янтаря", - сказал он.

По словам Порошенко, 90% янтаря в Украине добывается нелегально под крышеванием правоохранительных органов.

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"Ни один участок не работает без милицейской, без прокурорской и СБУ-шной крыши и без крыши на уровне районных администраций. Прекрасная координация. Лидером там является милиция. Мириться с этим я не собираюсь. Подъеду без охраны на одну из трех областей Житомирскую, Ровенскую или Волынскую и покажу, каким образом и кто крышует беззаконие", - отметил президент.