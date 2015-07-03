Порошенко: за 5-6 лет Украина должна достичь критериев для подачи заявки на членство в ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Петр Порошенко сегодня в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Европарламента Мартином Шульцем.

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«Мы также отдельно обменяемся с господином президентом видением относительно дополнительных механизмов и инструментов поддержки финансово-экономических и социальных реформ, которые сейчас происходят в Украине со стороны Европарламента и европейских институций», - отметил он.

«Цель этих реформ – это подготовка Украины к обретению членства в ЕС. Я уверен в том,что за 5-6 лет Украина должна измениться и соответствовать тем критериям, которые нужны для подачи заявки на членство», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, Мартин Шульц прибыл в Украину по случаю празднования годовщины подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.