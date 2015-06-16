Президент Европарламента Шульц 3 июля посетит Украину

17:57, 16 июня 2015
Политика
168 0

Президент Европейского парламента Мартин Шульц намерен 3 июля посетить Украину.

REUTERS

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил председатель делегации Комитета ассоциации Украина-ЕС в Европарламенте Андрей Пленкович.

Читайте такжеПрезидент Европарламента: ЕС должен беречь и защищать Шенген

«3 июля президент Шульц посетит Киев, будет подписан меморандум об укреплении институциональных возможностей Верховной Рады Украины», - сказал он.

Ожидается, что Шульц встретится с высшим руководством государства, лидерами политических сил.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter