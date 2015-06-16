Президент Европарламента Шульц 3 июля посетит Украину
17:57, 16 июня 2015Политика
168 0
Президент Европейского парламента Мартин Шульц намерен 3 июля посетить Украину.
REUTERS
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил председатель делегации Комитета ассоциации Украина-ЕС в Европарламенте Андрей Пленкович.
Читайте такжеПрезидент Европарламента: ЕС должен беречь и защищать Шенген
«3 июля президент Шульц посетит Киев, будет подписан меморандум об укреплении институциональных возможностей Верховной Рады Украины», - сказал он.
Ожидается, что Шульц встретится с высшим руководством государства, лидерами политических сил.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter