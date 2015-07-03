Нардеп: ГПУ подготовила представление о снятии неприкосновенности с Семенченко и трех других депутатов
01:41, 03 июля 2015Политика
7151 0
Генеральная прокуратура подготовила представление о снятии неприкосновенности с четырех нардепов от “Радикальной партии” и “Самопомочи”, в частности Семена Семенченко.
Фото УНИАН
Об этом в эфире телеканала “112 Украина” сообщил народный депутат Игорь Мосийчук.
"По нашей информации источников в Генпрокуратуре, к трем представлениям, которые готовые лежат на столе Шокина - на меня, Дмитрия Линько и Андрея Лозового добавилось четвертое представление на одного из депутатов от "Самопомочи". ... По нашей информации, это Семен Семенченко", - отметил Мосийчук.
Читайте также«Список Шокина» для шаткой коалиции
Ранее УНИАН сообщал, что регламентный комитет Верховной Рады принял решение передать в парламент представление генерального прокурора Украины о предоставлении согласия на задержание и арест народного депутата Сергея Клюева.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter