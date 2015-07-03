Нардеп: ГПУ подготовила представление о снятии неприкосновенности с Семенченко и трех других депутатов

Об этом в эфире телеканала “112 Украина” сообщил народный депутат Игорь Мосийчук.

"По нашей информации источников в Генпрокуратуре, к трем представлениям, которые готовые лежат на столе Шокина - на меня, Дмитрия Линько и Андрея Лозового добавилось четвертое представление на одного из депутатов от "Самопомочи". ... По нашей информации, это Семен Семенченко", - отметил Мосийчук.

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Ранее УНИАН сообщал, что регламентный комитет Верховной Рады принял решение передать в парламент представление генерального прокурора Украины о предоставлении согласия на задержание и арест народного депутата Сергея Клюева.