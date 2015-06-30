Регламентный комитет передал нардепам вопрос о задержании и аресте Клюева

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий проект решения сегодня на заседании проголосовали члены комитета.

“Комитет считает, что представление Генеральной прокуратуры от 16 июня о предоставлении согласия на привлечение Клюева Сергея Петровича к уголовной ответственности не требует согласия ВР, так как соответствующее представление принималось 3 июня. В части задержания и ареста ВР должна определиться отдельно”, - отмечается в решении комитета.

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Первый заместитель председателя профильного комитета Павел Пинзеник отметил, что 26 июня в комитет поступило заявление от Клюева, датированное 25 июня, в котором тот просит комитет вернуть представление в Генпрокуратуру, поскольку в документе не содержится четких оснований и обоснований относительно необходимости привлечения его к уголовной ответственности, задержания и ареста.

Отвечая на вопрос, когда именно следует ожидать рассмотрения представления в сессионном зале, Пинзеник отметил, что он сегодня подпишет принятое решение, и пришлет на имя председателя парламента, который уже сам принимает решение, когда включать в регламент повестки дня этот вопрос.

Как сообщал УНИАН, 3 июня Верховная Рада Украины рассмотрела представление генерального прокурора и предоставила согласие на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Клюева, который подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

8 июня стало известно, что Клюев по поручению Генеральной прокуратуры объявлен в внутригосударственный розыск.

16 июня в рамках нового уголовного производства в отношении Клюева Шокин обратился в Верховную Раду с представлением о даче согласия на задержание и арест Клюева.