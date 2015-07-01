Задержан милиционер, который избивал агитаторов в Чернигове - штаб Корбана (фото)

"Задержали работника милиции, избивал наших палаточников за 2000 гривен, нетрезвый. Вызвали милицию, оформляем", - сообщили в штабе кандидата в нардепы. Об этом сообщает Цензор.

Напомним, что в субботу, 20 июня 2015 года в Чернигове, была пресечена попытка распространения фальшивых газет с материалами, направленными против кандидата в народные депутаты Украины Геннадия Корбана. 25 июня в Центральную избирательную комиссию поступило сообщение о минировании, в связи с чем несколько кандидатов не смогли зарегистрироваться на довыборы в Чернигове, поскольку это был последний день регистрации.

Читайте такжеКорбан: выборы в 205 округе - позор даже для книги рекордов ГиннесаРанее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе №205 в Чернигове на 26 июля.

Выборы назначены в связи с досрочным прекращением депутатских полномочий избранного в этом округе Валерия Кулича, который 31 марта был назначен председателем Черниговской обладминистрации.