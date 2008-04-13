Табачник считает, что Тимошенко повезло – иначе на нее никакого самолета не хватит

Народный депутат Украины Дмитрий Табачник сомневается, что Юлия Тимошенко будет работать в Киевском городском совете. Об этом он сказал журналистам в ходе XIII конференции киевской городской организации партии регионов, которая состоялась сегодня в Киеве.

Как передает корреспондент ЛІГАБізнесІнформ, Д.Табачник, отвечая на вопрос, будет ли он сам работать в Киевсовете, подчеркнул: "Я буду брать пример искренности с Юлии Тимошенко. Более того, хочу сказать, что очень большое счастье, что выборы в Киеве обособлены от всех других. Потому что никакого самолета не хватило бы, если бы выборы были вместе во Львове, в Днепропетровске, в Волновахе. Она бы не смогла возглавить все списки БЮТа", - подчеркнул политик. При этом он добавил: "Мы все понимаем, что Премьер-министр никогда не пойдет в горсовет. Это ложь и неискренность".

Также Д.Табачник отметил, что выдвижение Премьера в список муниципальных депутатов - "это неслыханный в Европе случай". Сам же Д.Табачник сначала посмотрит на расстановку сил в Киевсовете после выборов, а потом примет решение, где он будет работать.