Арахамия заявил, что внеочередное заседание Рады должно состояться 16 апреля

По его словам, заседание не может быть назначено ранее, чем на 13:00, и основным вопросом будут изменения в Регламент.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что внеочередное заседание Верховной Рады должно состояться в четверг, 16 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

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Депутат рассказал, что сегодня был на совещании в правительстве с премьер-министром. "Мы обсуждали вопрос, связанный с Верховной Радой, с очередной внеочередной сессией... Для того, чтобы понять, распускать депутатов, отпускать их сейчас на праздники в свои регионы уезжать, или их придержать для того, чтобы провести еще одну внеочередную сессию. И приняли решение на послезавтра, в четверг, сделать еще одну внеочередную сессию", - сказал Арахамия.

По его словам, основным вопросом этого заседания должны быть изменения в Регламент для борьбы с "поправковым терроризмом".

Арахамия также отметил, что такое внеочередное заседание будет инициировать президент.

"На 90% уже так, примерно, мы сформировались. Мы финально подтвердим завтра утром. Если все хорошо, то президент отправляет письмо на главу Верховной Рады, и через сутки можно проводить внеочередную сессию", - пояснил парламентарий.

Кроме того, он отметил, что на телеканале "Рада" утром проводятся трансляции уроков для школьников, поэтому "нельзя собрать Верховную Раду ранее, чем 13:00".

Как сообщал УНИАН, 13 апреля после внеочередного заседания парламента Арахамия не исключил, что следующее внеочередное заседание Верховной Рады состоится в среду, 15 апреля.

Председатель ВР Дмитрий Разумков 13 апреля также отметил, что на этой неделе возможны дополнительные пленарные заседания. Точную дату он не назвал, добавив, что президент или 150 депутатов еще не выходили с инициативой о проведении следующего внеочередного заседания парламента.

Позже в тот же день народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура высказал мнение, что следующее внеочередное заседание ВР состоится 16 или 17 апреля.

Сегодня, 14 апреля, Качура заявил, что внеочередное заседание Верховной Рады будет назначено на четверг, 16 апреля. По информации парламентария, на заседании будут рассмотрены изменения в парламентский Регламент, направленные на борьбу с "поправковым спамом".

Разумков сегодня высказал мнение, что внеочередное заседание парламента может состояться 16 или 22 апреля.