Разумков уточнил дату внеочередного заседания Рады

Председатель ВР отметил, что если речь пойдет о следующей неделе, то депутатам нужно будет вернуться из округов после Пасхи.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков уточнил, что внеочередное заседание парламента может состояться 16 или 22 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

"Заседание планируется или в конце этой недели, или в начале следующей. Я думаю, что объективно это или четверг, этот, будет или среда. Потому что понедельник - выходной, депутатам нужно будет вернуться после Пасхи из округов. Потому что депутаты продолжают работать, особенно, мажоритарщики, в своих округах", - сказал председатель ВР.

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Ранее в эфире этого же канала Разумков без уточнения дат предположил, что следующее внеочередное заседание парламента состоится в конце этой недели - в начале следующей.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля после внеочередного заседания парламента, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключил, что следующее внеочередное заседание Верховной Рады состоится в среду, 15 апреля.

Разумков 13 апреля также отметил, что на этой неделе возможны дополнительные пленарные заседания. Точную дату он не назвал, добавив, что президент или 150 депутатов еще не выходили с инициативой проведения следующего внеочередного заседания парламента.

В тот же день народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура высказал мнение, что следующее внеочередное заседание ВР состоится 16 или 17 апреля.

Сегодня, 14 апреля, Качура заявил, что внеочередное заседание Верховной Рады будет назначено на четверг, 16 апреля. По информации парламентария, на заседании рассмотрят изменения в парламентский Регламента, направленные на борьбу с "поправочный спамом".