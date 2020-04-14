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Зеленский сменил своего представителя в Кабмине

16:42, 14 апреля 2020
Политика
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Президент сменил своего представителя в Кабмине / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Алексея Перевезенцева от выполнения обязанностей своего представителя в Кабинете министров.

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Соответствующий указ № 139/2020 от 14 апреля размещен на сайте главы государства.

«Освободить Перевезенцева Алексея Юрьевича от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Кабинете министров Украины», - говорится в документе.

Другим указом от 14 марта Зеленский возложил исполнение обязанностей представителя президента в правительстве на координатора Координационного центра обеспечения взаимодействия с Кабмином Владимира Кладиева (вне штата).

Как сообщал УНИАН, Перевезенцев был назначен на должность представителя президента в правительстве 11 ноября 2019 года.

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