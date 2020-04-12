Глава Днепропетровского облсовета резко раскритиковал мэра Днепра за бездействие в борьбе против коронавируса

Святослав Олейник, председатель Днепропетровского областного совета, обвинил городскую власть Днепра и мэра Бориса Филатова в бездействии в направлении борьбы против коронавируса и циничном пиаре на этой теме.

"Мнимая забота мэрии Днепра о здоровье горожан – это снова циничный PR. Напомним, в области уже месяц работают 22 карантинные поста, все это время город Днепр не дал ни одного врача на дежурство, более того, всячески информационно издевалось над этим решением. В адрес работников облздрава звучали прямые оскорбления по этому поводу", - подчеркнул Олейник.

Председатель облсовета заявляет, что силами областной власти обеспечена встреча и проведение карантинных процедур более чем 3000 жителей. Около 300 человек было взято бесплатным автотранспортом непосредственно с вокзалов и аэропорта города Киева.

"Именно эти люди были доставлены в 21-ую больницу, где их «нашло» руководство города. В то же время город Днепр не смог забрать ни одного своего обитателя из тех, что возвращались из-за границы, ни с железнодорожного вокзала, ни аэропорта, даже из Царичанки. Все наши граждане были обследованы и доставлены областным транспортом к местам проживания", - подчеркнул Олейник.

"Если бы господина мэра действительно волновало состояние здоровья жителей Днепра и области, то он бы применял действенные средства защиты, а не популистские, вроде перекрытия города, одевания масок на памятники, анонсы закупки лаборатории, которые давно уже есть в области, и печально известное копание могил горожанам», - подчеркнул он.