Первая десятка ПР на выборах в Киевраду (список)

Киевская городская организация Партии регионов выдвинула на должность мэра столицы кандидатуру своего лидера Василия ГОРБАЛЯ.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на конференции организации.

Кроме того, делегаты собрания утвердили список кандидатов в депутаты Киевского городского совета.

В первую десятку избирательного списка вошли народные депутаты В.ГОРБАЛЬ, Дмитрий ТАБАЧНИК, Инна БОГОСЛОВСКАЯ, настоятель Киево-Печерской лавры Владыка Павел (Петр ЛЕБЕДЬ), руководитель Театра русской драмы Михаил РЕЗНИКОВИЧ, руководитель фракции Партии регионов в Киевсовете нынешнего созыва Алексей ОМЕЛЬЯНЕНКО, Яна ЩЕРБИНСКАЯ, депутат Киевсовета Владимир ДЕЙЕГА, заместитель председателя столичной организации ПР Сергей БАРАНОВ-МОХОРТ и депутат Киевсовета Владимир ФИЛИППОВ.

В общей сложности в список включены 120 человек.