цей матеріал доступний українською

Завтра должно состояться совещание руководства ВР с главами фракций - источник

17:35, 09 апреля 2020
Политика
20 0
Иллюстрация / REUTERS

Читайте такжеВ Зеленского обсуждали введение чрезвычайного положения - ОП

Об этом УНИАН сообщил источник в парламенте.

Ожидается, что на совещание соберутся на 9 утра.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля председатель ВР Дмитрий Разумков заявлял, что внеочередное заседание парламента планируется провести в понедельник, 13 апреля.

Главным законопроектом, который будет рассматриваться на заседании, будут изменения в госбюджет.

Ранее ожидалось, что внеочередное заседание будет проведено 9 или 10 апреля.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter