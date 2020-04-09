Завтра должно состояться совещание руководства ВР с главами фракций - источник

13 апреля ожидается внеочередное заседание парламента.

Завтра в Верховной Раде Украины должно состояться совещание руководства парламента с главами фракций и групп.

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Об этом УНИАН сообщил источник в парламенте.

Ожидается, что на совещание соберутся на 9 утра.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля председатель ВР Дмитрий Разумков заявлял, что внеочередное заседание парламента планируется провести в понедельник, 13 апреля.

Главным законопроектом, который будет рассматриваться на заседании, будут изменения в госбюджет.

Ранее ожидалось, что внеочередное заседание будет проведено 9 или 10 апреля.