Завтра должно состояться совещание руководства ВР с главами фракций - источник
17:35, 09 апреля 2020Политика
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13 апреля ожидается внеочередное заседание парламента.
Иллюстрация / REUTERS
Завтра в Верховной Раде Украины должно состояться совещание руководства парламента с главами фракций и групп.
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Об этом УНИАН сообщил источник в парламенте.
Ожидается, что на совещание соберутся на 9 утра.
Как сообщал УНИАН, 8 апреля председатель ВР Дмитрий Разумков заявлял, что внеочередное заседание парламента планируется провести в понедельник, 13 апреля.
Главным законопроектом, который будет рассматриваться на заседании, будут изменения в госбюджет.
Ранее ожидалось, что внеочередное заседание будет проведено 9 или 10 апреля.
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