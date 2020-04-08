Внеочередное заседание Рады планируется провести 13 апреля - Разумков

Ранее спикер парламента заявлял, что заседание может состояться 9 или 10 апреля.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что внеочередное заседание парламента планируется провести в понедельник, 13 апреля.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в его комментарии, размещенном на Youtube-канале телеканала "Рада".

"К сожалению, внеочередное заседание чуть было перемещено во времени, оно состоится, ориентировочно, в понедельник. Мы планируем, что это будет понедельник", - сказал Разумков.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля Разумков заявлял, что внеочередное заседание парламента может состояться 9 или 10 апреля.