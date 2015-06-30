В Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Шевченко

Как свидетельствует информация на официальном сайте Верховной Рады, проект был зарегистрирован сегодня, 30 июня.

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Первый заместитель председателя фракции "Блока Петра Порошенко" Игорь Кононенко сообщил корреспонденту УНИАН, что на Согласительном совете спикер сообщил депутатам о внесении представления.

"Согласно регламенту, его будет рассматривать комитет. И после того как определится комитет, это будет вноситься в зал и будет голосоваться", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 24 июня правительство на своем заседании приняло решение внести в ВР представление об увольнении Игоря Шевченко за совершение деяний, которые могут содержать коррупционные правонарушения или нарушения требований к поведению лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

В январе 2015 года в рабочее время Игорь Шевченко по личным делам без получения соответствующего разрешения находился в ОАЭ, 5 мая 2015 года без уважительных причин министр также отсутствовал на рабочем месте и безосновательно не принял участие в заседании правительства. Кроме того, Игорь Шевченко 6 июня вылетел чартерным рейсом на частном самолете по личным делам в Дрезден и вернулся 8 июня (в рабочий день) из Ниццы также на частном самолете.