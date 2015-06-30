Фракция Ляшко "ни при каких условиях" не будет голосовать за особый статус Донбасса в Конституции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер этой фракции Олег Ляшко на заседании парламента.

“Фракция ни при каких условиях никогда не проголосует за особый статус Донбасса, предусмотренный в Конституции”, - подчеркнул он. “Ведь это путь к расколу Украины, это реализация путинского вклада в федерализации нашей страны”, - добавил Ляшко.

Читайте такжеОсобый статус Донбасса закрепят в переходных положениях новой КонституцииКак сообщал УНИАН, в переходных положениях проекта изменений к Конституции предусматривается, что “особенности осуществления местного самоуправления в отдельных административно-территориальных единицах Донецкой и Луганской областей определяются законом особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей”.