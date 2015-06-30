Фракция Ляшко "ни при каких условиях" не будет голосовать за особый статус Донбасса в Конституции

11:11, 30 июня 2015
Политика
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Фракция Радикальной партии ни при каких условиях не будет голосовать за особый статус Донбасса, который предусматривается изменениями к Конституции.

яшко заявил, что его фракция не будет голосовать за закрепление в Конституции статуса Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер этой фракции Олег Ляшко на заседании парламента.

“Фракция ни при каких условиях никогда не проголосует за особый статус Донбасса, предусмотренный в Конституции”, - подчеркнул он. “Ведь это путь к расколу Украины, это реализация путинского вклада в федерализации нашей страны”, - добавил Ляшко.

Читайте такжеОсобый статус Донбасса закрепят в переходных положениях новой КонституцииКак сообщал УНИАН, в переходных положениях проекта изменений к Конституции предусматривается, что “особенности осуществления местного самоуправления в отдельных административно-территориальных единицах Донецкой и Луганской областей определяются законом особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей”.

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