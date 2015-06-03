Меркель назвала аннексию Крыма в числе главных опасностей для мирового сообщества

Как передает Lenta.ru, в своей статье, опубликованной в газете Globe and Mail, Ангела Меркель написала: "Разве можно было представить, что спустя 25 лет после окончания холодной войны, порядок в Европе будет нарушен аннексией Крыма? Или то, что распространение вируса Эболы сможет затормозить развитие ряда африканских стран, а на Ближнем востоке исламистская террористическая организация попытается установить халифат на территории двух государств".

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Немецкий канцлер выразила уверенность, что все эти вопросы, которые находятся на повестке дня саммита G7, "требуют ответа международного сообщества".

"На саммите G7 будут рассмотрены и другие вопросы, которые не касаются кризисной дипломатии", - отметила Ангела Меркель. В частности, будет обсуждаться сложившаяся в мире экономическая ситуация. "Наши цели направлены на улучшение уровня жизни людей. Этого можно достичь при развитии международной торговли, основанной на высоких социальных и экологических стандартах, а также привлекая все больше инвестиций", - добавила Ангела Меркель.

Как сообщал УНИАН, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что возвращение к формату G8 невозможно до тех пор, пока Россия не будет "соблюдать основные демократические ценности".

Формат G8 (Франция, Великобритания, Россия, США, Германия, Япония, Италия и Канада) прекратил свое существование в марте 2014 года, после того как Россия незаконно аннексировала Крым. Ее исключили из этой группы. Саммит G7 прошел в июне того же года в Брюсселе.

Ближайший саммит G7 состоится в Германии в баварском замке Эльмау с 7 по 8 июня.