Немецкий историк предупредил, что политика Путина может разрушить Россию

Такое мнение высказал авторитетный немецкий историк и публицист Герд Кенен в статье "Что творит Путин?", опубликованной на сайте Zeit Online, передает DW.DE. По оценке немецкого историка, российский президент Владимир Путин хочет войти в историю как "новый собиратель России" и "лидер Евразии". С этой целью он возрождает имперскую доктрину, основанную, с одной стороны, на "доктрине Брежнева", когда небольшим государствам, которые входят в сферу интересов России, отказывают в полноценном суверенитете, как это происходит с Украиной или Молдовой. С другой стороны, Владимир Путин апеллирует к величию дореволюционной Российской империи.

Читайте такжеБжезинский: экономические проблемы мешают России построить империюПо мнению Герда Кенена, через год после аннексии Крыма путинская Россия проводит "агрессивные информационные войны, между прочим, значительно хитромудрее, чем советская пропаганда", успешно влияя на мнение средних немецких граждан, готовых "по меньшей мере отнестись с пониманием" к тому, что Россия "борется с фашизмом" в Украине. Однако "понять Россию" должны не только немцы, но и сами россияне, большинство из которых ослеплены подобием "версальского комплекса", который привел в 1930-е годы Германию к нацизму.

"Все прямые исторические аналогии лживы", утверждает Герд Кенен. Тем не менее, по его мнению, можно сравнить "немецкую истерию периода между двумя мировыми войнами" с путинскими идеями о русских как о "наиболее разделенной нации мира" и о необходимости спасения традиционных ценностей "русского мира" от внешней угрозы, которая якобы веками происходит от Запада. По мнению Герда Кенена, подобные идеи следует расценивать как симптом "внутренней пустоты" и "основополагающей неуверенности в себе".

Россия напоминает "огромный шейханат с ракетами и армейскими эскадронами", но, в отличие от СССР, а также от другой посткоммунистической "мировой силы" - Китая - не обладает "гражданским индустриальным базисом с соответствующими технологическими и научными ресурсами" и страдает от "демографической нисходящей спирали". Германия предоставила бы России медвежью услугу, поддержав "империю, которая в то же время теряет силы и расширяется", в роли антагониста американских или западных претензий на гегемонию". На этом пути Россия "уже много раз самоуничтожалась", предупреждает Герд Кенен.