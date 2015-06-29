Филатов: Награждение Охендовского орденом Ярослава Мудрого – аванс от Порошенко перед выборами

Президент Украины должен был еще год назад подать в Верховную Раду представление о роспуске ЦИК, но не сделал этого намеренно.

Такое мнение на своей странице в социальной сети Facebook выразил народный депутат Украины и один из лидеров политической партии «Украинское объединение патриотов» («УКРОП») Борис Филатов.

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«Мудрость пятой степени имени Порошенко» - это сохранить состав Центризбиркома в течение года после того, как его полномочия истекли! Ведь так удобно держать ЦИК на коротком поводке и управлять формально независимым органом в ручном режиме», - написал Филатов.

Нардеп напомнил, что по закону президент должен был подать в Верховную Раду представление о роспуске ЦИК и назначении нового, но уже больше года этого не делает.

«Также «мудрость пятой степени» - это награждать главу ЦИК орденом за три недели до выборов в Чернигове, где выдвигается родной племянник твоего лучшего друга, а по совместительству личный завхоз, которого по-семейному ты хочешь пропихнуть на пост нового главы своей фракции в Раде», - заявл он.

По словам народного депутата, Охендовский неоднократно «помогал» на выборах депутатам от «Партии регионов» и незаслуженно был награжден государственным орденом.

«На самом деле «мудрость пятой степени имени Порошенко» - это держать во главе Центризбиркома человека, который работал в «киваловском» ЦИК. Том самом, который умелыми действиями с транзитным сервером спровоцировал протесты в 2004 году. «Мудрость пятой степени имени Порошенко» - поощрять человека, который в 2007 году стал членом ЦИК по квоте «Партии регионов», а на выборах 2012 года активно содействовал победе регионалов, курируя от ЦИК Днепропетровскую область. За что с Охендовским и рассчитались в июле 2013-го постом главы ЦИК. Главная «мудрость» - это награждать политического проходимца и фальсификатора выборов одновременно с десятками и сотнями настоящих героев, которые отдали свои жизни и здоровье, за свободу, и независимость Украины. Это уже не мудрость. Это подлость», - резюмировал Филатов.

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Напомним, вчера Президент Украины Петр Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого V степени главу Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского. Об этом сообщается в указе № 367/2015, размещенном на сайте главы государства. Всего государственные награды ко Дню Конституции Украины получили 163 человека.

Справка. Орден князя Ярослава Мудрого был учрежден в 1995 году, как государственная награда Украины за выдающиеся личные заслуги перед украинским государством в области государственного строительства, укрепления международного авторитета страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения, за благотворительную, гуманистическую и общественную деятельность. Знак ордена изготовляется из серебра. На обратной стороне знака выгравированы слова «Мудрость, честь, слава». В числе почетных кавалеров ордена князя Ярослава Мудрого V степени с момента его учреждения - Борис Немцов, Вячеслав Черновол, Богдан Ступка и Сергей Бубка.