Танец маленьких… ладей

Нет на свете более мирного занятия, чем игра в шахматы. Азарт и страсти древней игры никак не связаны с физическим противостоянием соперников. Конечно, в истории бывало всякое: и отравление завистливым оппонентом средневекового мастера Леонардо да Кутри, и специальное заражение сифилисом американского гроссмейстера Гарри Пильсбери в петербургском борделе, и политическая подоплека матчей Карпов – Корчной и Карпов – Каспаров, и многое другое интересное. Однако сама суть и смысл шахмат предполагают сугубо интеллектуальный характер мирного движения фигур на доске, аллегорически имитирующего боевые действия. Не случайно шахматам в разных контекстах противопоставляют игру в Чапаева, где все основано на физических ударах – мы с ними в шахматы, а они с нами в Чапаева…

Тем не менее, как оказалось, при желании можно милитаризовать и опошлить даже мирные шахматы. 1 июля в Калининграде завершится IV этап Высшей лиги чемпионата России – турнир, символично стартовавший вечером 21 июня на территории музея под открытым небом «Форт №5». Собственно в идее нет ничего дурного: это часть программы «Шахматы в музеях», которую проводит Российская шахматная федерация совместно с Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко (того самого путинского друга по кооперативу «Озеро», олигарха и финского гражданина). В частности, предыдущие этапы Высшей лиги прошли в Третьяковке и Русском музее – вполне адекватная обстановка для мудрой игры.

Но в суровое время, когда Россия ощетинилась на весь мир, мастера сицилианской защиты не должны оставаться в стороне от общенационального психоза. И вот турнир приводят в военную крепость, а на церемонии открытия представляют дивный хореографический номер «Шахматы и война».

В принципе, к различным военно-танцевальным действам нам уже не привыкать, но чтобы насадить хореографическую мысль на шахматную основу – это нечто оригинальное. Некогда были популярными шахматные партии живыми фигурами, которые разыгрывали настоящие гроссмейстеры. Но в Калининграде представили совсем иное: под трагическую мелодекламацию две группы танцоров изображали боевое противостояние сил добра (один парень в матросском костюмчике и три девушки в форме солдат Красной армии) и зла (один парень и две барышни в форме солдат вермахта) под кодовым названием «Черные начинают, красные выигрывают». Композиция, выдержанная в дремучей совковой стилистике, поражает замечательным единством текста, проекции на экран кадров из новых российских фильмов про войну и телодвижений танцоров, для которых более привычными представляются элементы стрипа и тверкинга.

Особенно доставил куплет «А пешки, понеся утраты, на истребленье бой вели. Покинув шахматов квадраты, они во Францию пошли». Ради стихотворного ритма чего не сделает ловкий рифмоплет: будут вам и «шахматов квадраты», а если понадобится, то и «солдатов отряды».

Но оставим вопросы эстетики идиотической пропаганды, здесь мало что изменилось со времен ранней холодной войны. Важен сам пафос милитаризации шахмат: тут вам не просто так, бирюльки по доске двигать – тут сумасшедшего ферзя ставят на место, назидательно резюмируя: «В конце с улыбкою заметим, что армия моих друзей с успехом справится как с этим, с любым из будущих ферзей». В смысле, трепещи, Обама, дрожи, Гейропа!

Эх, жаль, что в шахматах не было сюжетов наподобие «матча смерти». То-то можно было бы развернуться мастерам пропагандистской культуры. А так приходится фантазировать и выдавать на гора какие-то нью-васюкинские зрелища. Однако, как видим, фантазии и креатива соседям не занимать. Нет сомнения, что нас ждет еще немало творческих озарений – жаль, что платить за них приходится жизнью и здоровьем тысяч украинцев.

И тут уместен только мат. Не шахматный – простой русский мат.

Игорь Левенштейн