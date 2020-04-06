Не раньше середины мая: в "Слуге народа" спрогнозировали, когда закончится карантин
В партии «Слуга народа» предполагают, что карантин в Украине закончится не раньше середины мая.
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«Я сейчас отталкиваюсь не от какой-либо официальной информации от замминистра Виктора Ляшко, министра здравоохранения или премьер-министра. Это скорее интуитивно, видя динамику и то, что карантинные меры действуют – у нас пока что немного более пологая кривая заболеваемости по сравнению с другими европейскими странами. Учитывая то, что у нас все это началось позже, мы лучше подготовились по карантинным мерам. Поэтому есть такие осторожные надежды, что примерно в середине мая все это закончится», – заявил он.
На данный момент карантинные ограничения в Украине установлены до 24 апреля.
Как сообщал УНИАН, с 6 апреля в Украине вступили в силу ужесточенные ограничения.
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