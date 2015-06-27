Один из руководителей УСБУ Киева задержан по подозрению в госизмене

Служба безопасности Украины задержала одного из руководителей Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, задержанный обоснованно подозревается в работе на спецслужбы Российской Федерации по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

По словам в.и.о. председателя СБУ Василия Грицака, работа по очищению рядов Службы продолжается.

«Проверяются также другие сотрудники СБУ, которые могут быть причастны к иностранным спецслужбам», - подчеркнул он.