В БЮТ увидели, что на Секретариате Президента крыша горит

В Блоке Юлии Тимошенко опровергают заявление заместителя главы Секретариата Президента Игоря ПУКШИНА о том, что к нему обращались представители БЮТ с предложением сорвать досрочные выборы в Киеве.

Об этом заявил в комментарии УНИАН народный депутат, член фракции БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО.

Он назвал подобные заявления «истерией», которой представители Секретариата Президента хотят прикрыть свое нежелание проводить выборы в столице.

«Есть поговорка: «На воре шапка горит!» Так вот, на Секретариате Президента крыша горит», - сказал народный депутат.

В.ПИСАРЕНКО напомнил, что на сегодняшний день адвокаты, которые имеют отношение к Секретариату Президента, фигурируют в процессе рассмотрения в суде вопроса о недопустимости проведения досрочных выборов в Киеве. «Именно Секретариат Президента выставил своих адвокатов в суде по рассмотрению дела о признании недействительным соответствующего постановления», - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня И.ПУКШИН сообщил, что в последнее время к нему лично обращались эмиссары от БЮТ с предложениями организовать и воплотить юридические комбинации с целью срыва избирательной кампании в Киеве. По замыслу, отмена выборов столичной власти должна была бы состояться из-за судебных решений по искам третьих сторон. «По сути, предлагалось провести рейдерскую атаку на местное самоуправление, а заодно и на партнера по демократической коалиции - блок «Наша Украина - Народная самооборона». Вероятно, БЮТ хорошо осознает, что его кандидат на должность городского председателя имеет весьма сомнительные шансы на победу, но пути назад нет, поэтому и возникла идея провалить выборы. Такие скользкие предложения были сразу отвергнуты как незаконные и аморальные. Если БЮТ добивался выборов в Киеве - пусть честно и открыто борется за результат, а не обманывает общественность», - сказал И.ПУКШИН.