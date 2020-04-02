Генпрокурор Венедиктова представила своего нового заместителя

Венедиктова сообщила подчиненным, по каким направлениям он будет работать, в соответствии с распределением обязанностей между заместителями генпрокурора.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сегодня представила коллективу Офиса генерального прокурора своего заместителя - Игоря Мустецу.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Также Венедиктова сообщила, по каким направлениям он будет работать, в соответствии с распределением обязанностей между заместителями Генерального прокурора.

В сообщении Офиса направления работы Мустецы не указываются.

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Как сообщал УНИАН, 27 марта стало известно, что Венедиктова отстранила замгенпрокурора Виктора Трепака от курирования дел Майдана и дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. В тот же день источник в Офисе генпрокурора сообщил УНИАН, что Трепак подал заявление об отставке.

Также 27 марта Венедиктова представила коллективу Офиса генпрокурора двух своих заместителей: Андрея Любовича и Алексея Симоненко. Любовичу подчинен Департамент по делам Майдана, курировать расследование убийства Гандзюк будет Симоненко.