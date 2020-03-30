Верховная Рада не поддержала назначение Степанова на должность главы Минздрава
14:43, 30 марта 2020Политика
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За данное решение проголосовали лишь 217 народных депутатов.
Максим Степанов / фото УНИАН
Верховная Рада Украины не поддержала назначение Максима Степанова на должность министра здравоохранения.
Читайте такжеРада уволила министра финансов УманскогоКак передает корреспондент УНИАН, за соответствующий правительственный проект постановления № 3284 проголосовали только 217 народных депутатов.
Как сообщал УНИАН, перед этим Верховная Рада приняла постановление «Об увольнении Ильи Емца с должности министра здравоохранения Украины».
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