Верховная Рада не поддержала назначение Степанова на должность главы Минздрава

За данное решение проголосовали лишь 217 народных депутатов.

Верховная Рада Украины не поддержала назначение Максима Степанова на должность министра здравоохранения.

Читайте такжеРада уволила министра финансов УманскогоКак передает корреспондент УНИАН, за соответствующий правительственный проект постановления № 3284 проголосовали только 217 народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, перед этим Верховная Рада приняла постановление «Об увольнении Ильи Емца с должности министра здравоохранения Украины».