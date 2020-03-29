Зеленский провел совещание с правительством относительно распространения коронавируса

Совещание проводилось с помощью средств связи, в нем приняли участие руководители и представители правительства, правоохранительных органов, Генерального штаба, СНБО.

Сегодня президент Владимир Зеленский собрал на очередное совещание представителей Кабинета министров и главных государственных ведомств, ответственных за мероприятия по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента Украины, совещание проводилось с помощью средств связи.

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В нем приняли участие руководители и представители правительства, правоохранительных органов, Генерального штаба, Совета национальной безопасности и обороны.

На совещании обсудили нынешнюю ситуацию с COVID-19 в Украине и мире и меры, принимаемые нашим государством для предотвращения распространения коронавируса.

«Уже второй самолет привез сегодня средства для индивидуальной защиты, дезинфекции, необходимое медицинское оборудование. У производителей огромные очереди за вещами, необходимыми для преодоления инфекции. Но для украинского правительства они делают приоритет, благодаря чему нам не нужно ждать закупки недели. На следующей неделе мы ожидаем прибытие еще нескольких самолетов», - сказал Зеленский.

Обсудили также готовность учреждений здравоохранения к принятию больных COVID-19 и обустройство новых объектов для обсервации тех, у кого может быть подозрение на болезнь.

«Дополнительно обсудили изменения в бюджет, поскольку в условиях антикризисных мер некоторое финансирование нужно будет перенаправить на предотвращение распространения инфекции коронавируса», - отметили в ОПУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 марта, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство завершило предварительную работу над изменениями в государственный бюджет.

Он отметил, что в проекте сохранены расходы на сферы инфраструктуры, культуры и образования.

Расходы Стабилизационного фонда будут направлены на дополнительные выплаты медицинским и другим работникам, которые непосредственно задействованы в борьбе с коронавирусной болезнью; денежную помощь пенсионерам; выплаты украинцам, которые из-за распространения болезни и противоэпидемических мероприятий потеряли работу; предоставление финансовой помощи отечественному бизнесу.

Также Шмыгаль сообщил, что правительство предлагает на 30% уменьшить размер оплаты труда руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и вдвое снизить заработную плату чиновникам, которые получают более 10 минимальных зарплат (на сегодня - 47 тыс. грн).

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