Нардеп Палица о планах Кабмина усилить фискалов и "обнулить" культурную, образовательную и строительную сферы: "Это недальновидное правительство"

Нардеп Игорь Палица выразил убеждение, что уже нет никаких сомнений относительно непрофессионализма и недальновидности правительства.

Вместо того, чтобы подготовить законы о поддержке бизнеса и экономики, упрощении ведения предпринимательской деятельности и уменьшении налоговой нагрузки с кардинальным понижением учетной ставки Нацбанка, Кабмин подготовил проект закона, согласно которому фискальные органы увеличивают свои полномочия, прописал кучу лоббистских вещей и полностью обнулил культурную, образовательную, спортивную и строительно-инфраструктурную жизнь и будущее страны.

Об этом пишет народный депутат Игорь Палица на своей странице в Facebook.

Он выразил убеждение, что уже нет никаких сомнений относительно непрофессионализма и недальновидности правительства.

"Нам сегодня говорят - отдайте землю и пропишите амнистии для преступников в банковском законе, и тогда, возможно, МВФ даст нам подачку в виде пополнения золотовалютного резерва! Евросоюз принял решение влить в свою экономику 750 млрд. евро без всяких предпосылок, а из воюющей Украины обязательно надо вырвать землю в обмен на очередную «дозу» от МВФ",- утверждает Палица.

Также нардеп рассказал, какие решения надо принять в нынешней ситуации.

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"Прекратить тратить валюту на возврат внешних обязательств - в Украины нет сегодня такой возможности, люди и спасение экономики должно быть в приоритете. Прекратить выпрашивать на коленях подачки за рубежом! Если там наши партнеры, то партнеры так себя не ведут. Мы должны начать печатать деньги столько, сколько необходимо для помощи бизнеса , который вынужден простаивать, и всестороннему запуску строительства крупных инфраструктурных проектов! И пусть не поют купленные грантоеды песню про дефолт, инфляцию и девальвацию! При сильных специалистах в Кабмине все эти вещи должны быть просчитаны и контролируемы, сопровождая каждую гривню с момента вливания в экономику", - отметил он.

Палица убежден, что во время общественного и уличного карантина необходимо позволить работать предприятиям для спасения экономики.

"Но централизованная доставка работников, безопасные условия труда в масках , очках и перчатках, постоянная дезинфекция и контроль минимизации общения между собой, скрининг температуры до и после должен быть на руководстве предприятий, введя для них уголовную ответственность за нарушение санитарно-защитных норм. Мы должны поддержать работников полиции и усилить уличное патрулирование, потому что очень скоро из-за отсутствия денег может начаться мародерство и увеличение преступности. Мы должны ввести контролируемый обязательный карантин для пожилых людей и людей с других групп риска, обеспечив их возможностью доставки всего необходимого для жизни. И в первую очередь мы обязательно должны уже, не рассказывая сказок, закупить все необходимое и защитить наших медиков, которые выходят на передовую в борьбе с эпидемией, защищая наши жизни!", - подытожил нардеп.

Также Игорь Палица обратился к руководству государства.

"Мы на местах делаем все что можем, но есть вещи которые от нас не зависят, а зависят от вас, начните уже наконец что-то делать!" - добавил он.