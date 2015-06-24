"Средневековое инквизиционное судилище": Шевченко прокомментировал рассмотрение его отставки

Об этом Шевченко написал в Фейсбук.

«Это было средневековое инквизиционное судилище, а не рассмотрение ситуации по существу», - написал он.

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Шевченко также назвал события в Кабмине политическим фарсом.

«В результате театрализованной постановки в исполнении Яценюка, Ващевского и Ващенко, Кабмин молчаливым согласием (голосования как такового не было) "принял" решение о направлении представления о моем увольнении в ВР. Спасибо Владимиру Демчишину за поддержку и активное отрицание необоснованных обвинений в мой адрес. Все обвинения базировались исключительно на предположениях и субъективных оценках, никаких доказательств членам правительства предоставлено не было», - написал министр.

Политический фарс продолжается. В результате театрализованной постановки в исполнении Яценюка, Ващевського и Ващенко, Кабмі... Posted by Игорь Шевченко on 24 Июнь 2015 г.

Шевченко отметил также, что окончательное решение будет за парламентом.

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