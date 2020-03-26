Создание Консультативного совета с ОРДЛО. "Зрада" отменяется или откладывается?

Мария Кучеренко

Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и представитель Украины в рабочей подгруппе ТКГ по политическим вопросам Алексей Резников заявил, что участники Трехсторонней контактной группы по разрешению конфликта на Донбассе не будут создавать Консультативный совет, как планировалось, 25 марта.

Однако «зрада» не отменяется, а лишь отодвигается во времени.

Более того, преждевременно полагать, что эта встреча ТКГ не принесет какой-нибудь другой «зрады», из другой плоскости. Судя по информации от приближенных к переговорному процессу, а также по данным, которые светили боевики, должна была состояться видеоконференция политической подгруппы, но она была отменена. Называются разные причины. Боевики говорят о том, что это произошло из-за состояния здоровья части украинской делегации, что, конечно же, является манипуляцией. Украинская сторона говорит о том, что в сложившейся ситуации принимать такие решения, как создание Консультативного совета, просто неправильно.

...три дня переговоров, 24-26 марта, могут преподнести другие неприятные сюрпризы

Однако, насколько мне известно, переговоры ни военной, ни гуманитарной, ни экономической подгрупп никто не отменял. Потому три дня переговоров, 24-26 марта, могут преподнести другие неприятные сюрпризы.

Да, возможно, мы отсрочим создание Консультативного совета. Но я не исключаю, что будут согласованы новые участки отвода войск, которые будут невыгодны для Украины. Очень вероятно, что российская сторона будет продавливать одновременное открытие КПВВ в Золотом и Счастье, что неприемлемо для Украины, потому что это – ни что иное, как попытка России продать свои старые невыполненные обязательства подороже. Ведь они обязаны были открыть КПВВ в Золотом безотносительно каких-либо новых точек, а просто в обмен на отвод войск в этом месте.

Потому я думаю, что неприятные сюрпризы по итогам этих трех возможны. И уже по тому, состоятся эти сюрпризы или нет, мы сможем делать выводы и о дальнейших переговорах, и о перспективах создания Консультативного совета.

Если сейчас российская сторона продавит какие-то решения по безопасности, это будет значить, что в ближайшие 30 дней, на которые в Украине вводятся существенные ограничения в связи с карантином из-за эпидемии, военные и политические переговорщики от РФ будут усиливать свое давление на Украину. Даже несмотря на все реляции о том, что переговоры будут приостановлены… Поэтому всем – украинским экспертам, журналистам, гражданам, которые еще не полностью ударились в панику из-за карантина – важно внимательно следить за всеми заявлениями относительно хода переговоров ТКГ, за всеми манипуляциями украинской власти, невзирая на ее уверения в том, что создание Консультативного совета не является признанием боевиков и их легитимацией. В любом случае, речь о том, что за счет этого Консультативного совета боевики будут признаны стороной переговоров, чего раньше не было.

Кроме того, Алексей Резников заверил, что решение о создании Консультативного совета будет приниматься только после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ. Однако никто из них не скажет нам прямо: «создавайте совет» или «этого делать нельзя».

Но, если мы проанализируем информацию, доступную в открытых источниках, мы увидим, что, по крайней мере, две стороны – Германия и ОБСЕ – уже откровенно намекают Украине, что мы не должны сдавать наши позиции.

Посмотрите отчеты ОБСЕ за последний год – очевидно, что миссия стала видеть все больше и больше, в частности, она постоянно фиксирует системы радиоэлектронной борьбы, которые есть на вооружении только у Российской Федерации. То есть это – не советские, а российские системы, что, по сути, и доказывает тот факт, что Украина воюет с Российской Федерацией, а не с какими-то боевиками или «республиками».

Вспомните заявление Ангелы Меркель по итогам нормандской встречи – она сказала, что «Минск» не является застывшей субстанцией, он гибок и может трансформироваться. Имелась в виду часть, касающаяся передачи контроля над государственной границей.

Помимо этого, следует отметить заявление немецкой партии Зеленых, которая открыто выступила против создания этого Консультативного совета как площадки. Она аргументировала свою позицию тем, что такой шаг вынесет истинную роль Российской Федерации за скобки, которая и так открыто пользуется ситуацией, которая сложилась в мире и в наших странах.

От того, как мы сами будем интерпретировать ситуацию, будет зависеть очень и очень много

Так что есть, по крайней мере, два голоса, на которые Украина может опереться. В любом случае, нужно также читать между строк: все наши международные партнеры были бы рады, если бы мы своими же руками сняли с них груз санкций. Так что все сейчас зависит от нас самих.

Насчет позиции Франции ничего утешительного для Украины не скажешь. Уже явно очерчен курс французской власти на сближение с российской позицией.

А вот с двумя голосами – Германии и ОБСЕ – можно и нужно работать. Во многом все то, что происходит вокруг ТКГ – это искусство интерпретаций. От того, как мы сами будем интерпретировать ситуацию, будет зависеть очень и очень много.

Мария Кучеренко, руководитель проектов Центра исследования проблем гражданского общества