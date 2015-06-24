Харьковский горсовет снова отказался рассматривать вопрос о признании России агрессором

Как передает корреспондент УНИАН, с голоса предложил внести этот вопрос в повестку дня внефракционный депутат Дмитрий Маринин.

Он отметил, что несколько раз письменно обращался с предложением о включении вопроса о признании России страной-агрессором в повестку дня заседания сессии Харьковского горсовета, однако "получал отписки".

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Маринин выразил убеждение, что внесение вопроса с голоса остается единственным возможным способом нарушения этого вопроса.

"Я настаиваю, чтобы сегодня в повестку дня был включен вопрос о поддержке Верховной Рады и о признании России страной-агрессором", - сказал депутат.

В свою очередь Харьковский городской председатель Геннадий Кернес не предложил депутатам проголосовать за включение в повестку дня озвученного вопроса, но призвал голосовать за уже сформированную повестку дня.

"Во-первых, у нас нет проекта решения. Я говорил вам, что в политику в следующий раз будете играть. Поэтому я ставлю на голосование повестку дня в целом", - сказал Кернес.

По сложившийся ранее и розданной повестке дня проголосовали 75 депутатов. Вопрос о поддержке постановления Верховной Рады о признании РФ государством-агрессором в повестку дня внесен не был.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля Харьковский городской совет отказался включить в повестку дня проект решения о признании Российской Федерации страной-агрессором.

Предложение внести в повестку дня проект решения поддержать постановление ВР также с голоса внес Маринин.

В свою очередь Кернес подчеркнул, что не является компетенцией Харьковского городского совета голосовать за политические решения. Кроме того, мэр подчеркнул, что включение вопроса в повестку дня без рассмотрения его на комиссиях будет противоречить регламенту.