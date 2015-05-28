Суд по делу Кернеса снова перенесли, следующее заседание состоится через месяц

Киевский районный суд Полтавы назначил следующее заседание суда по делу обвиняемого в похищении и избиении евромайдановцев мэра Харькова Геннадия Кернеса на 3 июля.

Как сообщает корреспондент УНИАН, защита Кернеса попросила дополнительное время для ознакомления с материалами дела.

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В частности, адвокат Александр Русин заявил, что не смог ознакомиться со всеми материалами уголовного производства и передал судье ходатайство о переносе даты рассмотрения дела на другой срок. Его поддержали другие адвокаты Кернеса, которые также заявили, что не имели возможности полностью ознакомиться с материалами дела.

Потерпевшие и прокурор считают действия адвокатов защиты затягиванием процесса.

Однако суд решил удовлетворить ходатайство, назначив дату следующего заседания на 3 июля.

Справка УНИАН. Городского голову Харькова Кернеса и двух его охранников (Виталий Блинников и Евгений Смицкий) подозревают в похищении и избиении участников Евромайдана в марте прошлого года.

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2 марта Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

2 апреля Высший специализированный суд Украины принял решение перенести рассмотрение уголовного производства в отношении Кернеса из Дзержинского районного суда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.