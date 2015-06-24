Министр экологии Шевченко заявил о готовности уйти в отставку

Об этом он написал в Facebook. Шевченко отметил, что его отставку провоцируют «олигархи», а «Народный фронт» заставляет Порошенко ее принять. Он также заявил, что не держится за кресло и готов согласиться с решением президента о его отставке.

"Я готов уйти с должности, если так решит Президент, потому что я глубоко уважаю Петра Алексеевича и считаю его лучшим Президентом Украины за всю историю независимости. Он настоящий патриот и эффективный менеджер. Конечно, если он примет такое решение, это будет политическое решение, которое не будет иметь никакого отношения к закону. Все прекрасно понимают, что никакой коррупции в моих действиях не было, а вся эта ситуация используется нечистыми на руку политиками как формальный повод для моей отставки", - написал Шевченко.

Он добавил, что, несмотря на свою возможную отставку, он готов и дальше бороться с коррупцией.

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"Мы сломали систему коррупции и начали кардинальные реформы в отрасли. Мы вернули в государственную собственность значительное количество месторождений газа и нефти, которые были украдены бандой Януковича и продолжаем этот процесс. Мы подали многомиллионные иски о возмещении государству ущерба, причиненного коррупционными сделками министрами Януковича. Мы создали команду опытных специалистов, которые готовы и в дальнейшем проводить реформы и бороться с коррупцией. Да, я готов уйти, но я не сдамся, я не прекращу свою борьбу со старой совково-коррупционной системой и с политическими мошенниками, которые паразитируют на бюджетных деньгах и обворовывают страну ", - написал он.

Напомним, 15 июня глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко призвал коалицию проголосовать за отставку Шевченко. Депутат утверждал, что в то время, когда на нефтебазе под Киевом вспыхнул пожар, министр находился за границей в отпуске. Позже премьер-министр Яценюк отчитал Шевченко за то, что тот не был на месте пожара.

Шевченко отметил, что был за границей 6-7 июня, тогда как пожар вспыхнул 8 июня. Также он подтвердил, что возвращался из Ниццы в Киев самолетом, который принадлежит нардепу, члену депутатской группы "Воля народа" Александру Онищенко.

Накануне Яценюк выступил за отставку Шевченко за поведение, которое порочит правительство и коалицию. Он также призвал партию "Батькивщина", по квоте которой попал в правительство Шевченко, "принять ответственное политическое решение".