Яценюк просит "Батькивщину" рассмотреть целесообразность пребывания Шевченко на посту министра экологии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил от имени Яценюка его советник Данило Лубкивский.

"Игорь Шевченко, как известно, был избран на должность министра экологии и природных ресурсов Украины по квоте политической партии ВО "Батькивщина" в Верховной Раде. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк обращается к парламентской фракции политической партии ВО "Батькивщина" - рассмотреть вопрос о пребывании Игоря Шевченко на занимаемой должности и принять ответственное политическое решение, которое должно быть одобрено парламентской коалицией. Политические партии должны нести непосредственную ответственность за действия делегированных ими представителей. Такой является позиция премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Арсений Яценюк призывает политическую партию ВО "Батькивщина" и всех партнеров в рамках коалиции действовать в соответствии с прямой политической ответственностью, соблюдать требования национального законодательства и общепризнанных европейских практик. Любое нарушение национального законодательства, антикоррупционных требований или этических норм в работе должны иметь, как следствие, освобождение соответствующего члена правительства", - заявил Лубкивский.

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По словам советника премьера, 17 июня на имя председателя правительства поступил запрос за подписью председателя ВР Владимира Гройсмана относительно обращения от фракций Радикальной партии и "Народного фронта" о наличии коррупционных правонарушений в действиях Шевченко с требованием внести на рассмотрение парламента представление об увольнении его с должности.

"В этот же день глава правительства дал безотлагательное поручение Национальному агентству по вопросам государственной службы и другим органам власти провести проверку фактов относительно наличия коррупционных правонарушений в действиях министра... во время поездки за пределы территории Украины чартерным рейсом с использованием частного самолета, а также на предмет соответствия указанных действий министра требованиям законодательства. 18 июня этого года Национальным агентством по вопросам государственной службы было сообщено Кабинету министров Украины об установлении факта, что министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко 6 июня 2015 года вылетал через аэропорт "Киев" до Дрездена и прилетел 8 июня в аэропорт "Киев" из Ниццы", - рассказал Лубкивский.

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По его словам, премьер владеет информацией о личном подтверждении Шевченко перелетов чартерными рейсами частным самолетом.

"Глава правительства обращает внимание общественности, что за последнее время это уже третья проверка осуществлена по его поручению на предмет соблюдения закона Украины о государственной службе, антикоррупционного законодательства и других нормативно-правовых актов по вопросам государственной службы в Министерстве экологии и природных ресурсов", - сказал советник премьера.

"Согласно результатам проверок министр экологии в январе 2015 года в личных делах без получения соответствующего разрешения находился в Объединенных Арабских эмиратах. Согласно результатам проверок, в рабочие дни с 5 по 7 мая текущего года он снова находился за границей без получения разрешения премьер-министра", - рассказал Лубкивский.

Он добавил, что по информации секретариата Кабинета министров, в соответствии с требованиями статей 22 и 23 Закона о предотвращении коррупции министрам запрещается использовать свои служебные полномочия или свое положение и связанные с этим возможности с целью получения неправомерной выгоды для себя, других лиц и запрещается непосредственно или через других лиц получать подарки для себя или близких лиц, или близким им лицам от юридических или физических лиц.

"Члены Кабинета министров за совершение коррупционных правонарушений, или нарушение требований к поведению лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, которым запрещено использование служебного положения в личных целях, предотвращение конфликта интересов и т. п, могут быть освобождены Верховной Радой в порядке определенном частью 1 статьи 18 упомянутого закона", - сказал советник премьера.

Как сообщал УНИАН, 15 июня глава фракции Радикальной партии Ляшко призвал парламентскую коалицию проголосовать за отставку Шевченко с должности министра экологии. Ляшко утверждал, что в то время, когда на нефтебазе под Киевом вспыхнул пожар, министр экологии находился за границей в отпуске.

В свою очередь Шевченко отметил, что был за границей 6-7 июня, тогда как пожар вспыхнул 8 июня. Также Шевченко подтвердил, что возвращался из Ниццы в Киев самолетом, который принадлежит народному депутату, члену депутатской группы "Воля народа" Александру Онищенко. "Была такая ситуация, было трудно вылететь. Я знал, что там есть этот нардеп, и у него самолет есть в Ницце, позвонил ему и попросил помочь. Он согласился, я просто с ним прилетел. Ничего за это не платил... никаких коррупционных действий нет", - заявил министр.

Сегодня, 22 июня, Шевченко обратился к генеральному прокурору Виктору Шокину с просьбой проверить обвинения в его адрес.