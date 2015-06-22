Министр экологии просит ГПУ проверить обвинения против него

Об этом Шевченко сообщил на своей странице в Facebook.

"Обратился к генеральному прокурору Украины с просьбой срочно проверить обвинения, которые прозвучали в мой адрес с трибуны Верховной Рады и в СМИ", - говорится в сообщении главы Минэкологии.

ВЫЗЫВАЮ ОГОНЬ НА СЕБЯ!!!Обратился к Генеральному Прокурору Украины с просьбой срочно проверить обвинения, я... Posted by Игорь Шевченко on 22 Июнь 2015 г.

При этом Шевченко добавил, что не боится никаких проверок, поскольку он не нарушал законов.

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Как сообщал УНИАН, 15 июня глава фракции Радикальной партии Ляшко призвал парламентскую коалицию проголосовать за отставку Шевченко с должности министра экологии. Ляшко утверждал, что в то время, когда на нефтебазе под Киевом вспыхнул пожар, министр экологии находился за границей в отпуске.

В свою очередь Шевченко отметил, что был за границей 6-7 июня, тогда как пожар вспыхнул 8 июня. Также Шевченко подтвердил, что возвращался из Ниццы в Киев самолетом, который принадлежит народному депутату, члену депутатской группы "Воля народа" Александру Онищенко.

"Была такая ситуация, было трудно вылететь. Я знал, что там есть этот нардеп, и в него самолет есть в Ницце, позвонил ему и попросил помочь. Он согласился, я просто с ним прилетел. Ничего за это не платил... Никаких коррупционных действий нет", - заявил министр.