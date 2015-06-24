В Администрации президента намекнули, что новым главой СБУ может стать военный АТО

Об этом он сказал в интервью "5-му каналу".

"Два заместителя председателя СБУ, которые сегодня были назначены, генерал Маликов и генерал Фролов, это люди, которые имеют, во-первых, большой опыт проведения контрразведывательных мероприятий, антитеррористических в зоне АТО. Генерал Маликов лично провел в зоне АТО, начиная с апреля прошлого года, практически бессменно, и имеет большой авторитет, большой опыт управления спецслужбой, именно в зоне АТО", - заявил Таранов.

Таранов отметил, что такое назначение подчеркивает, что на любые генеральские должности будут назначаться исключительно те люди, которые имеют опыт проведения антитеррористической операции.

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По его словам, в соответствии с указом Президента Украины, руководить Антитеррористическим центром в зоне АТО будет один из заместителей председателя Службы безопасности. А антитеррористической операцией будет руководить начальник Генерального штаба.

Формирование штата заместителей, когда еще не назначен глава СБУ, по его мнению не является удивительным.

"Война не может ждать момента, когда будет назначен глава СБУ. Мне предложение не поступало. Председатель СБУ назначается по представлению президента и решению парламента. Я очень надеюсь, что парламент примет положительное решение относительно назначения председателя СБУ. Я думаю, кандидатура определена, и она будет в состоянии обеспечить контроль и деятельность СБУ", - отметил Таранов.

18 июня Верховная Рада по представлению президента уволила Валентина Наливайченко с должности председателя СБУ.

В тот же день глава государства назначил в.и.о. председателя Службы безопасности Украины первого заместителя председателя СБУ Василия Грицака.