Суд возобновил рассмотрение дела о запрете КПУ

Киевский апелляционный административный суд отменил постановление Окружного административного суда Киева о приостановлении производства по делу о запрете деятельности Коммунистической партии Украины и направил дело для дальнейшего рассмотрения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Соответствующее постановление было принято сегодня при рассмотрении апелляционной жалобы Минюста и Укргосреестра.

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Апелляционная жалоба была подана на определение суда первой инстанции от 5 ноября 2014 года, которой Окружной админсуд Киева приостановил производство по данному делу. Основанием для такого решения стали многочисленные иски КПУ к Кабинету Министров Украины и Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, 8 июля 2014 года Министерство юстиции Украины и Укргосреестр обратились в Окружной административный суд города Киева с иском о запрете на территории Украины и Коммунистической партии Украины.

Справка. Коммунистическая партия Украины была зарегистрирована Министерством юстиции Украины 5 октября 1993 года, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации № 505.

Согласно Закону Украины «О политических партиях в Украине», статьей 5, образование и деятельность политических партий запрещается, если их программные цели или действия направлены на: ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, подрыв безопасности государства, незаконный захват государственной власти, пропаганду войны, насилия, разжигание межэтнической, расовой или религиозной вражды, посягательство на права и свободы человека, посягательство на здоровье населения.

В соответствии с частью 2 указанной статьи политические партии не могут иметь военизированных формирований.