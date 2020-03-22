В Раде рассказали о состоянии здоровья депутатов в связи с распространением коронавируса

Сегодня вечером должны стать известны результаты теста депутата Вельможного.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала о состоянии здоровья депутатов в связи с ситуацией с коронавирусом.

В комментарии УНИАН, отвечая на вопрос относительно состояния здоровья ее коллег в контексте ситуации с коронавирусом, заболеванием депутата от группы "Доверие" Сергея Шахова и госпитализацией депутата этой же группы Сергея Вельможного, который имел симптомы, похожие на коронавирус, она сообщила, что результаты последнего теста будут известны сегодня ближе к вечеру.

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"Тест Вельможного будет, результаты теста будут сегодня в 17:00. Он действительно заболел, у него температура, но его диагноз еще не подтвержден", - отметила Кравчук.

Что касается других депутатов она сказала: "Насколько я знаю, то все, которые по экологическому комитету (в этот комитет входит Шахов - УНИАН), они до сих пор находятся на самоизоляции, с ними все в порядке. Те, кто контактировал с Шаховым, - тоже. Какая-то информация есть по Лукашову из "ОПЗЖ". Но, кажется, тоже у него не подтвердилось... Он тоже сдал тест, якобы не подтвердилось".

На вопрос, есть ли в связи с ситуацией с Шаховым планы, чтобы Верховная Рада точно не собиралась физически, Кравчук пояснила: "Нет. Потому что, например, сейчас количество депутатов, которые не в самоизоляции и здоровые, гораздо больше 226".

Так, считает она, было бы "очень безответственно", если бы Рада заявила, что не будет собираться в этой ситуации.

"Но там могут быть определенные ограничения. Например, если подтверждается сегодня вечером диагноз Вельможного, то в принципе, Комитет правовой политики, куда он входит, и даже рабочая группа по медицинскому закону, по идее, должны были бы пойти на самоизоляцию. А если будет еще какой-то случай в другом комитете, то вы понимаете", - сказала Кравчук и добавила, что таким образом, теоретически, количество депутатов, которые могут участвовать в заседании, может стать меньше 226, что является минимально необходимым количеством для принятия решений.

Ранее на своей странице в Facebook заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования, депутат от "Слуги народа" Александр Мариковский сообщил, что 20 марта пришло подтверждение, что заражение коронавирусом у депутатов и работников аппарата ВР, которые сдавали анализы 18 марта, - не обнаружено.

"Остальные - в процессе", - добавил он.

"Значит, у меня тоже - отрицательный. Чувствую себя прекрасно, 36,6. С 18 числа находился в полной изоляции из-за потенциальной угрозы заражения от коллеги по комитету Сергея Шахова... Еще 4-5 дней нужно будет сидеть на карантине и пройти второй тест", - добавил депутат.

Как сообщал УНИАН, в Шахова, который проживает в Обуховском районе Киевской области, после возвращения из-за границы обнаружили коронавирус.

19 марта Шахов сообщил, что его родственники, узнав о его диагнозе, сделали тесты, и в его жены подтверждено заболевание. Она, по словам Шахова, чувствует себя нормально и находится в изоляции.

20 марта он заявил, что тест на коронавирус его сестры отрицательный, а результатов теста детей еще нет. 21 марта Шахов сообщил, что находится в инфекционном отделении Александровской больницы.

"Сегодня мне сделали рентген, который показал незначительную пневмонию. По рекомендации врачей остаюсь в инфекционном отделении Александровской больницы", - написал депутат.

Вельможный сообщил о госпитализации вместе с сыном через наличие у них симптомов коронавируса.

"Сегодня (21 марта - УНИАН) с симптомами, похожими на вирус Covid-19, меня и моего сына госпитализировали. Первый тест на коронавирус показал отрицательный результат. В ближайшее время проведут тест повторно", - рассказал Вельможный в заметке на своей странице в Facebook поздно вечером 21 марта.

Он добавил, что они с сыном находятся в инфекционном отделении Александровской больницы Киева, где пройдут обследование.