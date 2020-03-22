Рада онлайн: в ВР зарегистрировали проект о заседаниях в режиме видеоконференции

Его автором является первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона об основаниях и порядке проведения пленарных заседаний парламента и заседаний его комитетов в режиме видеоконференции на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения короновирусной болезни (№3250).

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Законопроект был зарегистрирован в парламенте еще 20 марта, однако его текст до сих пор не обнародован.

Автором законопроекта является первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 22 марта в Украине зафиксировано 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы.