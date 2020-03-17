Стало известно, кто будет временно возглавлять ГБР вместо Венедиктовой

Бывшую исполняющую обязанности директора Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову назначен генпрокурором.

В связи с назначением Ирины Венедиктовой генеральным прокурором выполнять полномочия директора Государственного бюро расследований будет заместитель директора Александр Соколов.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

«В связи с назначением Ирины Венедиктовой генеральным прокурором, выполнять полномочия директора ГБР будет заместитель директора Александр Соколов», - сказано в сообщении.

Уточняется, что Соколов приступил к исполнению полномочий с 17 марта 2020 года.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 марта, Верховная Рада дала согласие на назначение Венедиктовой генеральным прокурором, и президент своим указом уже назначил ее на эту должность.

Соколов был назначен заместителем руководителя Госбюро 20 января.

Он окончил Институт подготовки следственных кадров для СБУ при Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого. Работал в областных управлениях СБУ, МВД и налоговой службы.