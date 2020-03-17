Зеленский назначил Венедиктову генпрокурором – указ

Соответствующий указ № 90/2020 размещен на сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ирину Венедиктову генеральным прокурором Украины. Читайте такжеНовый генпрокурор Украины: кто такая Ирина Венедиктова Соответствующий указ № 90/2020 размещен на сайте главы государства. «Назначить Венедиктову Ирину Валентиновну генеральным прокурором», - говорится в документе. До этого президент освободил ее от временного исполнения обязанностей директора Государственного бюро расследований. Как сообщал УНИАН, 17 марта Верховная Рада дала согласие на назначение Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора.

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