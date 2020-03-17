Рада назначила Венедиктову генпрокурором

В ВР проголосовали за нового генпрокурора.

Верховная Рада проголосовала за назначение Ирины Венедиктовой генеральным прокурором Украины.

За это решение проголосовали 269 нардепов.

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224 народных депутата из «Слуги народа» проголосовали «за», также кандидатуру Венедиктовой поддержали три народных депутата из фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь», 16 - из группы «За будущее», 13 из группы «Доверие» и 13 внефракционных.

Как передает корреспондент УНИАН, после голосования ее президент Украины Владимир Зеленский поздравил ее, пожав руки. Это назначение аплодисментами встретили депутаты большинства в сессионном зале.

После голосования председатель ВРУ Дмитрий Разумков, обращаясь к президенту, сказал: "Господин президента, я так понимаю, что вам надо возвращаться к обязанностям". После этого в сессионном зале начались крики со стороны оппозиционных фракций, он должен остаться в сессионном зале, на что Разумков ответил: "Я думаю, что президент сам разберется, что ему делать".

После голосования президент покинул сессионный зал.

Напомним, 5 марта Верховная Рада приняла постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке и отправила его в отставку.